Drammatico schianto a Battipaglia, nella zona Lido Lago. Un giovane di 23 anni, originario del comune in provincia di Salerno, è deceduto a seguito di un incidente nella notte tra martedì e mercoledì.

La vittima era a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un palo della luce. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto.

Intervenuti anche i carabinieri della locale caserma che hanno provveduto a effettuare tutti i rilevi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Dolore e sgomento nel comune di Battipaglia per la scomparsa del 23enne.