Femminicidio a San Felice a Cancello: l'ultimo messaggio di Maria al figlioletto
11 Novembre 2020

Sconvolta la comunità casertana per il femminicidio che questa mattina ha macchiato di sangue San Felice a Cancello. Michele Marotta, 34 anni, ha ammazzato la moglie, Maria Tedesco, 33 anni, con quattro colpi di pistola e poi si è consegnato ai carabinieri.

Nella villetta in cui i due vivevano è giunta la scientifica per analizzare la casa e la vettura dell’omicida, una Fiat Bravo nera.

Ieri l’ultimo post su Instagram di Maria, dedicato al figlio mentre mangiava un piatto di spaghetti a vongole:” Sei speciale amore mio, mamma ti ama e ti amerà per sempre”.

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, in comunità sono tutti sconvolti perché la coppia era sempre andata d’accordo, spesso venivano visti assieme in giro per la frazione. Maria lavorava in una fabbrica della frazione Botteghino.