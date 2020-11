0 Facebook Omicidio Casalnuovo, l’assassino di Simone chiede perdono Cronaca 7 Novembre 2020 16:54 Di redazione 2'

Domenico Iossa junior, il 18enne reo confesso dell’omicidio di Simone Frascogna, il 19enne morto dopo essere stato accoltellato la notte tra martedì e mercoledì scorsi a Casalnuovo, ha voluto scrivere di suo pugno una lettera per chiedere scusa alla famiglia della vittima.

Davanti al gip di Nola Sebastiano Napolitano e al suo difensore, l’avvocato Antonio Iorio, Domenico ha confessato di essere distrutto per quanto ha causato, si p assunto le sue responsabilità e ha voluto scrivere ai genitori di Simone.

“Io sottoscritto Domenico Iossa junior, nato ad Acerra il 28 maggio 2002, in relazione a quanto ho commesso la sera del 3 novembre 2020 voglio dire che da quella sera anche io, per un verso, non vivo piu’. Non vi sono parole per farvi comprendere come io stia male, non riesco a sopportare il peso di avere tolto la vita a un giovane ragazzo come me. Non ho mai commesso reati in vita mia, ho sempre lavorato da quando avevo 13 anni, il mio amore era ed e’ fare il carrozziere. Ormai anche io non vivo piu’ dentro di me. Voglio chiedere pubblicamente scusa alla famiglia di Simone, vi chiedo immensamente scusa, vorrei tanto tornare indietro e non fare cio’ che invece ho fatto. Ho sbagliato e sono pronto a pagare, sono tre giorni che non mangio e che non bevo perche’ non riesco sopportare il peso di avere tolto la vita ad un mio coetaneo. Chiedo ancora scusa alla famiglia di Simone. Io, non ho mai scelto una vita di strada”. Domenico Iossa è ora in attesa della decisione del giudice.