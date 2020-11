0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 4.309 positivi e 15 decessi Cronaca 7 Novembre 2020 17:20 Di Verdiana Perrotta 2'

In Campania, nelle ultime 24 ore, sono stati 4.309 i positivi al Covid-19, si registrano anche 15 decessi e 984 guariti. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Gli asintomatici sono 4.010 e 299 i sintomatici. Il totale dei contagi da inizio pandemia è 82.318, sale anche il totale dei decessi che sono 811. I guariti complessivi sono 16.001. I tamponi processati in totale sono 1.097.897, di cui 22.696 eseguiti ieri. In merito al report dei posti letto su base regionale sono: 590 quello in terapia intensiva di cui 179 occupati; per quanto riguarda i letti di degenza disponibili sono 3.160, di cui 1.756 occupati

Numero posti letto in terapia intensiva

Diminuisce di un’unità il numero dei posti letto di terapia intensiva occupati in Campania. Oggi, secondo quanto riportato dal bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, sono 179 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 590 i posti letto di terapia intensiva disponibili su base regionale. Aumentano invece i pazienti ricoverati in reparti ordinari Covid: sono 1.756 i posti letto di degenza occupati in Campania (+79 rispetto a ieri) su 3.160 posti letto di degenza disponibili su base regionale.

IL POST DI DE LUCA