Facebook Lite finisce nel sangue, giovane accoltellato e ucciso a Casalnuovo Giovane accoltellato e ucciso a Casalnuovo. La tragedia causata da una lite avvenuta in una strada della località in provincia di Napoli Cronaca 4 Novembre 2020

Dramma a Casalnuovo, un giovane è stato vittima di una lite in corso Umberto. Il ragazzo è stato accoltellato in una strada della località dell’area Nord in provincia di Napoli. La vittima, S.F., ha perso la vita per motivi ancora da chiarire. Anche la dinamica della vicenda è oggetto d’indagine da parte degli investigatori.

La notizia è stata anche riportata da Sindaco Massimo Pelliccia: “Sono in contatto con le forze dell’ordine per un grave episodio di violenza verificatosi in Corso Umberto. Un giovane ragazzo ha perso la vita, una notizia davvero sconcertante che ci riempie di dolore. Le immagini della centrale di video sorveglianza del Comune sono già al vaglio degli inquirenti“.

