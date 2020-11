0 Facebook Il grido di dolore della madre di Simone Frascogna alla fiaccolata: “Non perdono” Cronaca 6 Novembre 2020 13:17 Di redazione 2'

Tanto dolore e lacrime alla fiaccolata che si è tenuta nella serata di giovedì a Casalnuovo per Simone Frascogna, il giovane di 19 anni ucciso a coltellate martedì sera in Corso Umberto dopo una lite per motivi di viabilità.

La madre di Simone Frascogna addolorata

Una morte brutale che ha sconvolto l’intera comunità. La madre, la signora Natascia, presente anche lei alla fiaccolata, è distrutta dal dolore. Ha voluto inviare un messaggio alla madre di Domenico Jossa, il ragazzo che ha colpito a morte Simone: “Se eri una mamma buona a tuo figlio lo portavi tu a costituirsi” Poi ha continuato: “Ero per il perdono, ero per tutto, mi auguro che piangerai mio figlio come lo sto piangendo io, tale e quale, tutte e tre”.

La donna ha poi ribadito che la morte di suo figlio non deve essere vana e che è pronta a battagliare affinché sia fatta giustizia: “Che sia fatta giustizia, perché se escono vado io in galera, che si sappia”. “Non ero così, mi hai fatto diventare tu così”. La signora ha poi rivolto un messaggio agli amici di Simone presenti: “Ragazzi siete come figli per me, andate avanti con i vostri valori come faceva Simone, fatelo per lui”.

Presente alla commemorazione anche il sindaco di Casalnuovo Massimo Pelliccia, che per il giorno dei funerali ha proclamato lutto cittadino.

Il post del sindaco Massimo Pelliccia