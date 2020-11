0 Facebook Tragedia a Frattamaggiore, Francesco Antonio Auletta muore per Coronavirus Cronaca 6 Novembre 2020 15:45 Di redazione 1'

Un altro lutto per Covid ha colpito la zona di Frattamaggiore. Si è spento in queste ore Francesco Antonio Auletta, stimato medico psicologo psicoterapeuta dell’Asl Napoli 2 Nord.

La notizia ha fatto subito il giro dei social: “Il nemico invisibile Covid19 colpisce ancora, si è preso il volto storico dell’Asl Napoli 2 Nord. Profondo dolore per la perdita del Dottore Francesco Antonio Auletta Psicologo psicoterapeuta, persona dalle qualità umane straordinarie nella cura e nella pratica della sua professione. Il suo sorriso e la sua bontà rimarranno scolpite nel cuore di tutta Frattamaggiore e di quanti lo hanno incontrato come pazienti e come colleghi. Una persona che ha lavorato sempre per il bene dell’altro, la felicità del prossimo, dando alla cura il volto umano dell’accoglienza.”

Un altro dramma colpisce Frattamaggiore a poche ore dal lutto di Giuseppe Flagiello, 33enne, deceduto per complicazioni legate al Covid.