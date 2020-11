0 Facebook Lutto a Frattamaggiore, Giuseppe Flagiello muore di Covid a 33 anni Cronaca 6 Novembre 2020 15:26 Di redazione 2'

Lacrime a Frattamaggiore per la prematura morte di Giuseppe Flagiello, 33enne, deceduto a causa del Coronavirus. Giuseppe è morto all’ospedale San Giovanni di Dio in seguito di una crisi respiratoria. A dare il triste annuncio è stato il sindaco Marco Antonio Del Prete sulla sua pagina Facebook.

“Oggi, purtroppo, registriamo un altro angelo di soli 33 anni volato in cielo. A nome di tutta la Città mi stringo intorno alla famiglia di Giuseppe nella speranza che la vicinanza virtuale di ognuno di noi serva ad alleviare il grande dolore. Lo ripeterò fino all’infinito: è importante continuare sulla strada del sacrificio e della responsabilità e compiere ogni sforzo per superare questo momento difficile. Invito ancora tutti ad indossare la mascherina, osservare il distanziamento sociale e ad osservare ogni disposizione, anche se faticosa! Non abbiamo altre scelte…”

Tantissimi i messaggi di cordoglio espressi dalla cittadinanza per la morte del 33enne. A Frattamaggiore attualmente i positivi sono 348, di cui ben 344 in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale. Il numero dei decessi, con la morte di Giuseppe Flagiello, sale a 9 dall’inizio della pandemia.

