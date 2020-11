0 Facebook Quanto guadagna Fabrizio Corona in tv, l’ex re dei paparazzi svela i suoi cachet Spettacolo 4 Novembre 2020 21:58 Di redazione 2'

Fabrizio Corona in una lunga intervista per Vanity Fair ha confessato quanto guadagna tra apparizioni televisive e interviste. L’ex re dei paparazzi, come sempre senza peli sulla lingua, ha svelato anche alcuni retroscena sull’universo dei vip.

“Il 50% degli artisti e i figli dei più grandi industriali spendono 30mila euro di coca a weekend. Era la chimica che mi serviva per reggere i ritmi“, parole pesanti quelle di Corona. Poi è passato a parlare del suo cachet, nello specifico di quello relativo alla sua ultima apparizione nel salotto televisivo di Barbara D’Urso. La diretta in cui la conduttrice ha tagliato il collegamento per i toni troppo accesi utilizzati da Corona.

Quanto ha guadagnato Fabrizio Corona da Barbara D’Urso

L’ex re dei paparazzi ha confessato di aver partecipato per rispondere alle accuse di Nina Moric, ma quell’ospitata gli è fruttata comunque una discreta cifra: “La d’Urso mi frutta 50mila euro e io le ho fatto fare il 26% di share, mentre sulla Rai c’era Conte che spiegava il nuovo dpcm. E poi mi segua, se io non fossi andato dalla d’Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo?”.

Il cachet di Fabrizio Corona

Cifra diversa per le interviste sui settimanali: “Direi 15mila euro, quelli che mi avrebbe dato ‘Chi’ se questa intervista l’avessi data a loro“. Corona nell’intervista ha poi chiarito le parole dure utilizzate nei confronti di Nina nel famoso audio pubblicato dalla show girl: “Ho detto una cosa grave, lo so… Perché ero, e sono, fuori di me per quello che lei ha fatto con nostro figlio. Se ho menato tanto le mani fuori casa, mai e poi mai l’ho fatto con i miei affetti: non sono una persona violenta. Mai dato una sberla a Carlos, mai sfiorata una donna. Le ho sempre e solo prese dalle donne”. Un’intervista, quella di Fabrizio Corona a Vanity Fair, che farà senz’altro discutere.