Poco dopo la conferenza stampa del premier Conte arrivano le prime reazioni di Vincenzo De Luca. Il governatore campano, che nel pomeriggio di oggi aveva bocciato l’ultimo Dpcm, emanerà presto una nuova ordinanza per confermare la chiusura delle scuole in Campania.

Nuova ordinanza in Campania

La Campania rientra nella zona gialla, dove è prevista la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Ma il governatore campano è pronto a firmare un provvedimento che dispone la sospensione della didattica in presenza per ogni grado scolastico.

Nelle prossime ore, dunque, ci sarà una nuova ordinanza regionale che disporrà la chiusura delle scuole. Il provvedimento arriverà quasi certamente nella giornata di giovedì, con la quale confermerà la sospensione della didattica in presenza per le scuole primarie e secondarie, secondo quanto già previsto dall’ordinanza firmata lo scorso 30 ottobre dal presidente Vincenzo De Luca e valida fino al 14 novembre.

