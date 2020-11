0 Facebook Chiude il caffè Gambrinus a Napoli: “Non ce la facciamo, non possiamo andare avanti” Cronaca 4 Novembre 2020 13:58 Di redazione 1'

Un annuncio che arriva ancora prima dell’ufficializzazione del Dpcm e una decisione che è stata presa indipendentemente dai nuovi provvedimenti, il Gambrinus chiude, abbassa le saracinesche.

Perché chiude il Gambrinus a Napoli

Lo storico bar napoletano situato tra piazza Trieste e Trento e piazza Plebisicito a partire da giovedì 5 novembre non aprirà. Ad annunciarlo è stato Antonio Sergio, uno dei proprietari, che ha spiegato come la decisione sia stata presa indipendentemente dal nuovo Dpcm e da possibili provvedimenti regionali.

“Sono allo stremo delle mie possibilita’ – dice Antonio Sergio – con le limitazioni previste, non possiamo andare avanti”. “Abbiamo deciso di chiudere indipendentemente da misure nazionali e regionali – aggiunge – Abbiamo messo in cassa integrazione, per la prima volta nella storia del Caffe’, 15 dipendenti, ma ce ne sono altri 30 da pagare. Non ce la facciamo”.

Una notizia che chiaramente si inserisce in un momento di forte crisi economica che è un duro colpo per l’intera città di Napoli.

