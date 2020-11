0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 2.971 positivi e 24 i decessi nelle ultime 24 ore Cronaca 3 Novembre 2020 17:30 Di redazione 2'

Sono 2.971 (di cui 101 sintomatici) i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in CAMPANIA su 13.801 tamponi processati. Ieri i nuovi contagi erano stati poco piu’ di 2.800 su oltre 15mila tamponi. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione. I decessi sono 24, lo stesso numero di ieri, e 998 le persone guarite. Dall’inizio dell’emergenza ad oggi i casi di Covid in CAMPANIA raggiungono quota 65.432 su oltre 1 milione di tamponi processati. Sono 724 le persone decedute, 13.989 quelle guarite.

Bollettino Coronavirus in Campania, 2.971 positivi e 24 i decessi nelle ultime 24 ore

Forte aumento dei ricoveri in terapia intensiva in Campania. Secondo quanto si legge nel report sui posti letto contenuto nel bollettino odierno della Regione Campania, sono 227 i posti letto di terapia intensiva occupati, ben 56 in più rispetto al dato diffuso ieri. I posti letto di terapia intensiva attivabili su base regionale, che ieri erano 227, oggi sono 243. Sono 580 i posti letto di terapia intensiva complessivi attualmente presenti in Campania. I posti di degenza occupati sono 1.497, 11 in più rispetto a ieri, a fronte di 1.940 posti letto di degenza attivabili su base regionale.

IL POST DI DE LUCA