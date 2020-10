0 Facebook Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a letto assieme, lui insiste e lei risponde: “Non ti do niente” Spettacolo 30 Ottobre 2020 20:08 Di redazione 1'

Continua a stringersi sempre di più il legame tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip. Da una parte c’è lei che cerca di esternare poco e resta sulle sue, dall’altra c’è lui che si è praticamente dichiarato.

Cosa è successo tra Pierpaolo ed Elisabetta a letto

Nella notte Pretelli ha deciso di provare un avvicinamento, così si è infilato nel letto della Gregoraci. Le immagini sono state mostrate durante l’ultima diretta di Pomeriggio 5. Dal filmato si vede Pierpaolo insistere per avere qualche “coccola” dall’ex moglie di Briatore, carezze e sorrisi a cui però Elisabetta non sembra cedere.

“Non ti do proprio niente”, queste le parole di Gregoraci che ha così allontanato Pretelli nella notte. Elisabetta ancora non ha ceduto a quella che sembra essere, anche da parte sua, una forte attrazione. Intanto i telespettatori scalpitano, c’è chi attacca la show girl per non essere sincera con l’ex velino e chi, invece, si complimenta con lei per non lasciarsi andare troppo.

Il video di Pierpaolo ed Elisabetta assieme nel letto