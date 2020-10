0 Facebook Dramma tra piazza Poderico e via Arenaccia, pedone investito e ucciso in strada Cronaca 30 Ottobre 2020 20:44 Di redazione 3'

Tragedia in prima serata a Napoli. Un uomo è stato investito tra via Arenaccia e piazza Poderico. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto.

Incidente mortale via Arenaccia

Da una prima ricostruzione degli agenti della sezione Infortunistica Stradale della polizia municipale di Napoli, capitanata da Antonio Muriano, sembrerebbe che la vittima sia stata travolta mentre attraversava, facendo un volo di diversi metri. Inutili i tentativi di rianimarlo, troppo gravi i traumi riportati nella caduta. L’uomo era in compagnia di una donna, che è rimasta ferita. Trasferita al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente della vettura è indagato per omicidio stradale.

La notizia è cominciata a circolare sui gruppi social legati al quartiere Vasto, tanti gli appelli delle persone che chiedono un intervento per mettere in sicurezza via Arenaccia, già scenario di altri incidenti mortali.

“Mi fido e mi affido a questa pagina , per chiedere a gran voce l’ennesimo aiuto affinché a via “renaccia si faccia qualcosa per impedire altri morti per incidente stradale!! Ora tornando a casa , ho assistito ad una scena orribile, una persona a terra sbalzata da una macchina. La persona in questione era in una pozza di sangue e non si muoveva più ,e come al solito caos intorno, ambulanza che non arrivava. Non so come sia andata a finire, ma spero vivamente in un miracolo, anche se non credo ce l’abbia fatta, viste le condizioni. Chiedo petizioni e contro petizioni! Facciamo qualcosa per il quartiere e per la nostra sicurezza!! Non si può più andare avanti così. Esci di casa e non sai se ci ritorni , perché ci sono imbecilli che devono correre, perché fa figo, perché sei drogato o semplicemente strafottente! Chiedo il vostro aiuto per qualcosa di concreto veramente. Serve a tutti noi”.

A unirsi all’appello anche il collega Mirko Calemme, che su Twitter ha pubblicato l’immagine dell’incidente e il commento: “Sono anni che chiediamo un semaforo a piazza Poderico, anni che ascoltiamo boati nel cuore della notte, anni che diciamo che, prima o poi, questa strada ci sarebbe costata una tragedia. Oggi c’è un ragazzo sotto un lenzuolo verde sotto casa mia”.