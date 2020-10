0 Facebook Lite furiosa al Grande Fratello Vip, Elisabetta sbotta: “A te devono solo leccarti il sedere” News 23 Ottobre 2020 18:46 Di redazione 1'

Ha creato un po’ di scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip un video messaggio di Matilde Brandi. La show girl nel saluto fatto ai concorrenti, ha detto alcune cose che non sono state gradite da Tommaso Zorzi.

Cosa ha detto Elisabetta a Tommaso

L’influencer milanese, risentitosi di alcuni commenti di Matilde, ha così commentato: “Perché queste cose non le ha dette quando era nella casa”. Parole che hanno scatenato la furia di Elisabetta Gregoraci, molto amica della Brandi.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha attaccato Tommaso: “La verità è che tutti dobbiamo sempre dire che sei bellissimo, simpatico. Tu non puoi accettare che vengano dette certe cose, ti rode il cu**o per quello che ha detto a te. Non puoi dirgli nulla, devi dirgli che è bello e bravo. E’ fatto così, devi solo leccargli il culo. Tu vai d’accordo solo con quelli che ti leccano il cu**o dalla mattina alla sera, Tommaso”. Parole che hanno creato un certo gelo nella casa del GFVip.