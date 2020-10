0 Facebook Paura in piazza Cavour, anziano signore investito da volante della Polizia mentre attraversava Cronaca 8 Ottobre 2020 19:49 Di redazione 1'

Un anziano pedone e’ stato investito, nel tardo pomeriggio di oggi, in piazza Cavour a Napoli (all’altezza dell’incrocio con via Duomo) da una volante della Polizia. L’uomo e’ stato immediatamente soccorso e portato all”ospedale Vecchio Pellegrini.

Anziano investito in piazza Cavour

Erano da poco passate le 18.30 quando l’uomo, 69 anni, è stato investito mentre attraversava con un carrello della spesa da una volante che sarebbe passata con il semaforo verde. Da accertare, invece, se l’anziano stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Le condizioni dell’anziano investito in piazza Cavour

E’ ancora da chiarire, dunque, la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità. Sul posto sono giunti i soccorsi e la polizia locale dell’unità operativa Infortunistica, che ha provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Le condizioni dell’uomo sarebbero critiche, è ricoverato in prognosi riservata.

+++AGGIORNAMENTO+++

Non ce l’ha fatta il sessantanovenne investito in piazza Cavour, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. La vittima si chiamava Antonio Pugliese.