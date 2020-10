0 Facebook Ginevra, la bimba malata di tumore, il dolore del papà: “Dopo un anno il destino infame” News 29 Ottobre 2020 16:09 Di redazione 2'

E’ passato un anno dall’intervento della piccola Ginevra, la bambina napoletana malata di tumore al cervello. Oggi il padre ha deciso di condividere con tutti, attraverso i social, un brutto aggiornamento sullo stato di salute della piccola. La bambina è stata operata di tumore al cervello ad Hannover, in Germania, grazie a una raccolta fondi. Dopo un lungo intervento durato 11 ore, è iniziata la delicata fase di rianimazione. Poi il ritorno a casa, infine la triste notizia.

Scrive il papà di Ginevra:

“Un anno è passato amore mio…sembra ieri…le paure e le emozioni forti di quella giornata, le sto rivivendo in questo preciso istante. E quando tutto sembrava finito… ci ritroviamo ancora a combattere contro questo destino infame!!!! Ti amo amore mio”.

Dalle parole dell’uomo pare che la piccola stia di nuovo combattendo il mostro. La speranza è che ci sia un aggiornamento positivo su questa brutta, triste e ingiusta storia.

https://www.facebook.com/fabio.mazzei.39/posts/3531026096919557

La storia di Ginevra

Ginevra è una bambina di 7 anni e abita a Melito di Napoli con la sorellina e i genitori. Nel 2015 compare la malattia: un astrocitoma pilocitico prechiasmatico al cervello che sconvolge le loro vite. La piccola ha dovuto affrontare vari interventi e 18 mesi di chemioterapie per diversi anni, ma purtroppo nel maggio del 2019 il brutto male è tornato. Dopo una raccolta fondi, in cui i napoletani hanno dimostrato un grande cuore, la piccola è stata operata presso la clinica INI di Hannover, dove un’equipe specializzata di neurochirurghi noti in tutto il mondo, ha estirpato il male del secolo dal cornicino di Ginny.

