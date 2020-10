0 Facebook Lutto per Silvia Toffanin, scomparsa la madre della conduttrice Spettacolo 29 Ottobre 2020 15:55 Di redazione 1'

Dolore per Silvia Toffanin, è scomparsa la madre, Gemma Parison. La donna, secondo quanto riportato dall’Ansa, era malata da qualche mese. Per ora non è arrivata alcuna comunicazione da parte della famiglia.

E’ morta la madre di Silvia Toffanin

La Toffanin era molto legata alla madre. In un’intervista tempo fa per il settimanale Grazia, aveva raccontato quanto fosse legata alla madre. La sua famiglia, aveva spiegato la conduttrice, è molto semplice.

Mamma Gemma l’ha sempre spinta a viaggiare, ad andare via da Bassano del Grappa, paese d’origine della famiglia: “‘Vai, viaggia’, diceva mamma, ‘non fare come me che sono rimasta qui”. La scomparsa della madre è per Silvia Toffanin un grande dolore.