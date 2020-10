0 Facebook Centro estetico solidale a Napoli, L’Oasi lancia sconti per le categorie in difficoltà News 29 Ottobre 2020 16:15 Di redazione 2'

Nei momenti di difficoltà Napoli mostra il suo gran cuore. N’è un esempio il centro Estetica Benessere L’Oasi, che ha deciso di fare sconti speciali alle categorie messe in “ginocchio” dall’ultimo Dpcm, che ha imposto restrizioni e chiusure per molte attività commerciali.

Angela Damiano, la titolare di Estetica Benessere L’Oasi, ha scelto di fare la sua parte in un momento così complicato come quello attuale. Nasce proprio con l’intenzione di aiutare le categorie messe a dura prova dal nuovo Dpcm, come bar, palestre e ristoranti, l’idea di sconti speciali per titolari e dipendenti di queste attività. Sono previsti sconti sui trattamenti del centro ma anche sui prodotti hand made.

A comunicarlo è stata la titolare attraverso i profili social de L’Oasi: “Ho deciso di regalare a tutti i proprietari delle categorie in difficoltà (bar, ristoranti, palestre), il 40% di sconto su trattamenti ed estetica del mio centro. Inoltre, avendo dei prodotti che io stessa produco, il 30% di sconto su tutti i prodotti acquistati al centro e 20% di sconto più spedizione gratuita sui prodotti acquistati dallo shop di Facebook”.

Un’iniziativa degna di nota che ha già ricevuto il plauso del popolo partenopeo. Molto apprezzata la scelta di sostenere chi è stato “colpito” dall’ultimo Dpcm, un modo di aiutarsi e di unirsi, dimostrando ancora una volta che aldilà di ogni aiuto, esiste il gran cuore di persone come Angela.