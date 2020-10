0 Facebook Napoli piange Federico Greco, titolare del Rama Beach: lascia la moglie e un figlio Cronaca 28 Ottobre 2020 16:56 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito le comunità di Napoli e Giugliano, è morto Federico Greco. Giovane titolare della discoteca Rama Beach a Varcaturo, è deceduto probabilmente a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

LEGGI ANCHE: CROLLA PALAZZINA A NAPOLI

La notizia della morte di Federico Greco è iniziata a circolare sui social, tante le parole di dolore da parte di chi lo conosceva e gli voleva bene. Lascia una moglie e un figlio.

I messaggi per la morte di Federico Greco

“Che dire la nostra amicizia e stata virtuale, eri una persona molto speciale indescrivibile, tutti dovremmo prendere esempio da te, mi dispiace non averti conosciuto di presenza, ieri mi hai dato l’ultimo saluto in una chat di gioco, mi si è spezzato il cuore riposa in pace fratello mi mancherai”, “Ancora non ci credo…. È uno dei bocconi più amari che abbia mai ingoiato… sei il sole, la generosità, la pace, la bontà e anche quel pizzico di “stronzità che ci piaceva….so che ci guardi e sempre col tuo sorriso ci starai chiedendo di non piangere… È questo quello che mi hai detto la settimana scorsa… “Sono talmente felice e realizzato che se dovessi morire non mi dispiacerebbe, ho avuto tutto il bello di questo mondo” .. solo che dispiace a noi… Amico mio veglia su di noi da lassù ti voglio bene“, queste e tanti altri i messaggi per la scomparsa di Federico.