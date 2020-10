0 Facebook Crolla palazzina in via Innominata: edificio utilizzato da senza fissa dimora Cronaca 28 Ottobre 2020 16:25 Di redazione 1'

Una palazzina di 2-3 piani e’ crollata a Napoli in via Innominata, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco sul posto, che hanno attivato le operazioni di ricerca.

Crolla palazzina in via Innominata

A crollare è stata una porzione dello stabile, che è disabitato dall’incirca vent’anni. L’edificio era, però, utilizzato da persone senza fissa dimora. Sono in corso le ricerche per accertare la presenza di eventuali persone sotto le macerie. A riportare la notizia sono stati i Vigili del Fuoco su Twitter. Al momento non è stato segnalato alcun ferito.

