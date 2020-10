0 Facebook Castel Morrone piange Mimma Piombino, nota cuoca deceduta per Covid-19 a 47 anni Cronaca 28 Ottobre 2020 16:36 Di redazione 2'

Lutto nella cittadina di Castel Morrone, comune in provincia di Caserta, è morta Mimma Piombino. Cuoca di un noto ristorante è deceduta all’età di 47 anni dopo aver contratto il Covid-19.

Dolore per la morte di Mimma Piombino

Anche la madre di Mimma è deceduta a causa del Coronavirus. La triste notizia è stata data dal sindaco di Castel Morrone, Gianfranco Della Valle, che ha riportato la tragica storia della famiglia della quarantasettenne, che ha affrontato prima la scomparsa della madre e poi di Mimma.

Il primo cittadino ricorda Mimma come: “Una persona solare, giovane soprattutto, conosciuta da tutti per il Suo carattere cordiale e gioviale. Castel Morrone non deve dimenticarLa! Non dobbiamo permettere al virus di portare via più nessuno perché ne soffriremmo troppo mai tanto quanto stanno soffrendo i parenti più prossimi ai quali vogliamo far sentire il nostro più caloroso abbraccio. Ciao Mimma riposa in pace accanto alla Tua mamma”.

Dolore e sconforto nella comunità del comune nel Casertano dopo che si è appresa la notizia della scomparsa di Mimma, donna amata e benvoluta da tutti. Tante le parole di cordoglio per la scomparsa della quarantasettenne.