Sal De Riso chiude per Covid: la storica pasticceria famosa in tutto il mondo saluta i clienti

Cronaca 28 Ottobre 2020 17:01 Di Fabiana Coppola

La sede di Minori della Pasticceria Sal De Riso, amata in Italia e da tutti i turisti del mondo, chiude i battenti. Le nuove limitazioni imposte dal nuovo Dpcm non hanno permesso ai titolari di proseguire con l’apertura. L’annuncio della chiusura è stato fatto attraverso un post sulla pagina.

“Abbiamo scrupolosamente adeguato la nostra pasticceria a tutte le misure anti-Covid. Tutte le norme sono state rispettate alla lettera per la salvaguardia della salute di tutti. Abbiamo provato anche ad adeguarci alle ulteriori restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm. Il crepuscolo era all’orizzonte ma il nostro animo ottimistico si rifiutava di accettarlo. E’ un periodo difficile per la Costiera Amalfitana e per l’Italia. Per noi imprenditori della ristorazione questa che ci apprestiamo a combattere è una battaglia impari contro una macchina burocratica che impone ma non ascolta, che ordina ma non dialoga.”

“A malincuore annunciamo che da domani la nostra Pasticceria di Minori resterà chiusa fino a data da destinarsi. Siamo una grande squadra e, sebbene provati da un anno davvero difficile, abbiamo alle spalle forti e radici ben solide. Ci rialzeremo anche questa volta e, appena la luce dell’alba illuminerà di nuovo l’orizzonte, ritorneremo ad aprire le nostre porte. Con lo stesso entusiasmo e la stessa passione che da sempre è il cuore pulsante del nostro viaggio insieme. Anna, Sal e tutto lo staff.”