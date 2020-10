0 Facebook Caos in via Marina, bus turistici invadono città per protesta: traffico paralizzato News 28 Ottobre 2020 09:56 Di redazione 1'

Anche questo mercoledì mattina è all’insegna della protesta a Napoli. Dopo la manifestazione che si è tenuta martedì dei tassisti, che hanno riempito piazza Plebiscito chiedendo aiuti maggiori, oggi è la volta del bus turistici.

Protesta autobus turistici Napoli

Una sorta di corteo funebre è iniziato in via Marina, paralizzando letteralmente il traffico, per dirigersi in piazza Plebiscito. Centinaia di autobus turistici si sono diretti nel cuore della città, mostrando l’annuncio del funerale del “Noleggio autobus con il conducente“. Il manifesto funerario procede: “Ne danno il triste annuncio titolari, agenzie, guide turistiche, clienti, meccanici, carrozzieri, parenti, tutti”.

Un’altra categoria che ha deciso di scendere in piazza dopo le limitazioni dell’ultimo Dpcm. A Napoli, come nel resto d’Italia, da quando è entrato in vigore il nuovo provvedimento per arginare i contagi da Coronavirus, ci sono state molte manifestazioni di lavoratori. Il corteo degli autobus ha raggiunto piazza Plebiscito e i mezzi si sono sistemati all’interno. La sfilata dei pullman turistici ha creato non pochi problemi alla viabilità, traffico paralizzato in via Marina, arteria d’ingresso alla città di Napoli, che nelle prime ore del mattino è molto affollata.