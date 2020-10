0 Facebook Positiva al Covid organizza festa dei figlio: la nonna di un bimbo invitato si contagia e muore Cronaca 28 Ottobre 2020 08:08 Di redazione 2'

Follia in provincia di Roma, a Ladispoli, dove una madre nonostante avesse tutti i sintomi del Covid-19, ha organizzato ugualmente la festa del figlio di 8 anni. Un party che però ha avuto un tragico epilogo. La mamma di un altro bambino ha partecipato alla festicciola infettandosi e contagiando l’anziana madre, che purtroppo è deceduta.

Una morte causata dall’incoscienza e dal mancato rispetto delle regole basiche, l’isolamento qualora si riscontrino i primi sintomi del Covid-19. La donna ha deciso di organizzare ben due feste, raggiungendo così 60 invitati. Presentava tosse e anche qualche decimo di febbre, ma come si dice “show must go on”, così non ha deciso di disdire e la festa di un bambino si è trasformata in un grande focolaio.

Un contagio che purtroppo ha avuto tragiche conseguenze. La donna non aveva la certezza di aver contratto il Covid-19, ma aveva comunque sintomi che l’avrebbero dovuta spingere a un senso maggiore di responsabilità, come sottoporsi al tampone prima di incontrare altre persone. La sua positività ha scatenato la reazione furiosa di molti altri genitori, che si sono arrabbiati per quanto accaduto. “Poteva dircelo che non stava bene”, questa l’opinione comune.