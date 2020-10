0 Facebook La fortuna bacia Bacoli, centra il 5 al SuperEnalotto: vince oltre 500mila euro Cronaca 28 Ottobre 2020 10:13 Di redazione 1'

La buona notizia che in un momento del genere non può che far piacere. La fortuna torna a baciare la Campania e la provincia di Napoli. Una vittoria stellare al SuperEnalotto è stata ottenuta a Bacoli.

Vittoria al Superenalotto a Bacoli

E’ bastato centrare un 5+ per aggiudicarsi oltre mezzo milione di euro. Il fortunato/a con una schedina da pochi euro, si è portato a casa 505.569 euro. La schedina fortunata è stata giocata nel bar Centrale in via Roma.

Grande gioia non appena si è appresa la notizia della super vittoria. Non si conosce l’identità del fortunato/a, ma sicuramente sarà stato felice quando ha visto la cifra vinta. Per ora non potrà festeggiare se non con il proprio nucleo familiare di appartenenza, ma quando l’emergenza sarà finita, sicuramente organizzerà un grande party. Come dargli torto, una cifra così ti cambia davvero la vita.