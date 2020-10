0 Facebook Conte firma il Dpcm, in Italia è semi-lockdown. Scuole, palestre e locali: le novità Conte firma il Dpcm. Nella notte è arrivata la firma del Decreto da parte del Presidente del Consiglio. Cosa cambia su orari e restrizioni Politica 25 Ottobre 2020 11:42 Di redazione 1'

Il premier Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti-Covid, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie.

Il governo, si apprende ancora, sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Il Dpcm sarà in vigore da domani al 24 novembre.

Per quanto riguarda le scuole è stata promossa la Didattica a distanza (Dad) al 75%. Questo vorrà dire che le singole regioni potranno ampliare la stretta al 100%. In questo modo infanzia e primaria e medie dovrebbero essere garantite in presenza. Avverrà il contrario per le superiori. Chiuse le palestre.

Ci sono state tensioni e poco accordo tra il Governo e le regioni. Qualche scaramuccia è nata anche all’interno dell’esecutivo.