Nino D'Angelo parla dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia: "Grazie" Spettacolo 27 Ottobre 2020

Nino D’Angelo ha voluto scrivere un messaggio dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia. E’ scomparso il fratello della moglie del cantante, Annamaria. Si chiamava Gaetano Gallo ed è deceduto dopo aver contratto il Covid-19.

Il cantante napoletano, che ha praticamente un filo diretto con i suoi fan sui social, aveva comunicato la triste notizia dedicando un suo brano al cognato scomparso. In poco tempo quel post ha ricevuto moltissimi like e commenti da parte di chi ha voluto porgere le proprie condoglianze a Nino e alla moglie.

Nino D’Angelo parla dopo il lutto

Così il giorno dopo Nino ha voluto ringraziare tutte le persone per l’affetto ricevuto. E l’ha fatto con un altro post, mostrando una foto sua e della moglie sorridenti, quasi come se volesse rincuorare quel “popolo delle mie canzoni” che si era preoccupato per lui e la consorte. “Annamaria e io vi ringraziamo per esserci stati vicino in questi giorni di dolore con i vostri tantissimi messaggi affettuosi. Vi Amiamo”. Poche parole che sono state apprezzate dai fan dell’artista partenopeo.

Il post di Nino D’Angelo