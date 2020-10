0 Facebook Coronavirus, Alessia Marcuzzi spiega tutto: “Vi racconto cosa mi è successo” Spettacolo 15 Ottobre 2020 15:35 Di redazione 2'

Preoccupazione per la salute di Alessia Marcuzzi, dallo scorso mercoledì protagonista della vicenda Coronavirus. La presentatrice televisiva, dopo aver saltato la conduzione de Le Iene per un tampone risultato positivo, ha parlato per la prima volta della sua situazione con un post su Instagram.

“Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!!”, ha annunciato, per poi spiegare quello che è successo: “Vi spiego meglio perché ho detto “leggermente positivo” in collegamento alle iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell’esito. Fortunatamente io sono risultata negativa…sono felicissima!”.

La conduttrice di Temptation Island non si è lasciata sfuggire l’occasione per raccomandare prevenzione e uso delle misure di sicurezza: “Mi raccomando, manteniamo alta l’attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo”.