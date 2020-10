0 Facebook De Luca in tv da Fazio: “Sulla Campania parlate a capocchia, le proteste opera di pezzi di…” De Luca a Che tempo che fa. Il Governatore della regione Campania è stato ospite di Fabio Fazio in Rai. L'affondo anche sul Governo Politica 25 Ottobre 2020 20:57 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca è stato di nuovo ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, trasmissione Rai. Il conduttore ha chiesto al Presidente della regione Campania di fare il punto sull’emergenza causata dal coronavirus.

Inevitabile che il discorso vertesse su due argomenti: la manifestazione sfociata in protesta violenta di venerdì sera a Napoli e il nuovo Dpcm firmato dal Premier Giuseppe Conte questa notte e presentato oggi agli italiani.

De Luca come al solito è stato molto chiaro. Prima ha affermato di stare dalla parte delle categorie più colpite dal covid (invitando il Governo a varare subito un piano di aiuti), ha poi definito parte di coloro che hanno manifestato venerdì: “Pezzi di camorra, pezzi di antagonisti e pezzi di…“.

In merito all’ultimo decreto varato dal Governo, De Luca ha dichiarato: “Io ho proposto soluzioni più rigorose per arginare ora i contagi e dare respiro in seguito all’economia. Il Governo è stato contrario ed ha approvato questo decreto che su alcune cose non mi convince, come la chiusura alle 18 di alcune attività commerciali o di chiudere il mondo dello spettacolo“.

Infine, dopo aver elencato le cose fatte durante questi mesi (soprattutto in ambito sanitario e socio-economico), De Luca ha lanciato una sferzata alla stampa: “Dov’à quel suo collega che ha parlato di infiltrazioni mafiose nell’Asl Napoli 1? È una cosa falsa, magari quel giornalista è stato licenziato. Parliamo di fatti e non di cose a capocchia“.