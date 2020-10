0 Facebook Grande Fratello, il gesto della Gregoraci scatena la bufera: “Via subito dalla casa” Spettacolo 25 Ottobre 2020 19:17 Di redazione 1'

Guai per Elisabetta Gregorci nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è una delle protagoniste del noto reality show targato Mediaset. La Gregoraci è stata protagonista del gossip grazie al triangolo composto da lei, Pretelli e Briatore.

Ma quello che la showgirl ha fatto nella casa ha scatenato la rabbia dei fan. Per questo la Gregoraci è finita al centro delle polemiche, anzi di una vera e propria bufera. L’ex di Briatore sarebbe stata colpevole di aver lanciato dei messaggi in codice a Pretelli.

“Io ci sono rimasto male – ha detto, come riportato da Il Mattino, Pretelli – io a te ci tengo tanto, a me del gioco non importa. Perché se c’è altro, il gioco non mi piace più”. Così la Gregoraci ha scritto un messaggio con le dita sulla mano dell’ex velino.

Questo ha scatenato la furia dei fan: “Lo sta solo usando perché è in nomination”, “Ha stufato, fuori subito” e a Pretelli: “Sei uno zerbino”.