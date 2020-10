0 Facebook Napoli, non si ferma la protesta e la città si ribella: folla pronta a manifestare Manifestazione a Napoli. Anche stasera è prevista una protesta di cittadini e commercianti. L'appuntamento è per le 21.30 al Vomero Cronaca 25 Ottobre 2020 18:44 Di redazione 1'

Non fa niente se non è stato disposto il lockdown. Del resto in Campania vige ancora il coprifuoco nonostante non sia stato approvato a livello nazionale. Restano chiuse le scuole (tranne quelle dell’infanzia) e persistono le restrizioni per le attività commerciali.

La novità? Palestre, piscine e teatri chiusi così come varato dall’ultimo Dpcm. Una mazzata, reputata necessaria, per tutti gli operatori del settore. Proprio per questo motivo commercianti, famiglie e cittadini continueranno a manifestare e protestare.

Manifestazione a Napoli

Un’altra iniziativa è stata organizzata per questa sera al Vomero. Alle 21:30 ci sarà l’incontro di tutti coloro che vorranno esprimere il proprio dissenso rispetto ai recenti decreti e ordinanze. La folla si radunerà in piazza Vanvitelli, poi il corteo procederà per il suo percorso. Auguriamoci che tutto vada per il meglio senza alcuna infiltrazione violenta.