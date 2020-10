0 Facebook Elisabetta Gregoraci fidanzata, arriva l’attacco di Briatore: “La signora va in tv” Spettacolo 23 Ottobre 2020 11:56 Di redazione 2'

E’ senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa della casa del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci sta alimentando argomenti di cui parlare sia all’interno della casa che all’esterno. In particolare è la sua vita sentimentale ad essere messa in discussione e a finire sulle pagine di rotocalchi e siti di gossip.

Se, dentro la Casa, Elisabetta sta vivendo un rapporto intenso con Pierpaolo Pretelli, che ha definito “amico speciale”, si mormora che abbia un flirt fuori dal reality. Lei stessa ha ammesso che ci sono “persone che pensano a lei”. Gli ultimi rumors hanno dato un nome a questo presunto corteggiatore, che sarebbe il pilota monegasco Stefano Coletti. Lo ha confermato l’ex Miss Italia Arianna David a Mattino 5, ma ora la sorella e la migliore amica della Gregoraci intervengono a smentire. Non solo la David non avrebbe alcun titolo per sostenere tale gossip, ma di fatto il post congiunto pubblicato da Marzia Gregoraci e Micaela Ottomano nega l’esistenza di una relazione sentimentale con Coletti.

“La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione della Signora Gregoraci.

Contro la David è intervenuto anche Flavio Briatore. L’ex marito della Gregoraci ha dichiarato: “La signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. la signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie”.