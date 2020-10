0 Facebook La sorella di Elisabetta Gregoraci si infuria sui social: “Comportamento gravemente lesivo” Spettacolo 22 Ottobre 2020 17:35 Di redazione 2'

Non si fa altro che parlare di una presunta relazione di Elisabetta Gregoraci fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. I vari programmi televisivi dedicati al reality e al mondo del gossip sfornano quotidianamente notizie sulla vita privata dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Chi è il compagno di Elisabetta Gregoraci

A tornare nuovamente sul possibile flirt della Gregoraci fuori dalla casa è stata Arianna David, che a Mattino 5 ha confermato la relazione di Elisabetta, facendo anche il nome del presunto fidanzato: “Da quello che so ha una persona a Montecarlo. È Stefano Coletti“.

Cosa ha detto la sorella di Elisabetta Gregoraci

Nome che era già spuntato nei giorni scorsi ma che chiaramente non trova alcuna conferma da parte della diretta interessata. A intervenire sulla questione, però, è stata la sorella di Elisabetta, Marzia Gregoraci. Con un post su Instagram, rivolgendosi ad Arianna David, le ha chiesto di non parlare più di cose che non conosce. Ha poi smentito il rapporto di amicizia millantato dall’ex modella. “Non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione della Signora Gregoraci”, questo il messaggio. Si attende adesso la risposta della David.