Tensione nella casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nella diretta di lunedì è emerso che l’ex signora Briatore potrebbe avere un amore al di fuori del reality. Il chiarimento cercato dall’ex velino ha fatto scoppiare l’ira della showgirl.

Dopo essersi confrontato con Tommaso Zorzi, ammettendo di esserci rimasto male, Pierpaolo ha cercato di chiarire con Elisabetta, innescando però il litigio: “Alla fine io lo so che non stiamo insieme. Tante cose non posso pretenderle. Non mi va di invadere… mi sembra già di averlo detto. Io solo una cosa voglio sapere, se tu hai una persona fuori. Perché se hai una persona fuori è inutile…“. La Gregoraci ha risposto: “Se io ho o non ho una persona fuori, Pierpaolo, io non mi farei mai una storia dentro la casa. Non so come spiegartelo“.

Scosso, dopo il lungo dibattito con Elisabetta, il concorrente si è ‘nascosto’ in sauna, dove è scoppiato in lacrime (“Mi manca mio figlio“, dice), mentre l’ex di Briatore ha spiegato ai suoi compagni che parlerà a Pretelli di alcuni aspetti della sua vita privata soltanto quando sarà fuori dalla casa: “Mi aspettavo che Pierpaolo mi abbracciasse e mi dicesse: ‘mi dispiace che sei in nomination, ho paura di perderti‘’. Ed invece ha iniziato subito a farmi domande su quel gesto”. Il litigio culmina poi con la pace. Elisabetta, logorata dalle critiche, è scoppiata in lacrime e si è abbandonata fra le braccia di Pierpaolo confessando il dispiacere che prova nei suoi.

