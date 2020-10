0 Facebook Il fidanzato di Elisabetta Gregoraci è Stefano Coletti: la rivelazione sul pilota Spettacolo 20 Ottobre 2020 16:07 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci è fidanzata con Stefano Coletti. Dopo le polemiche nella casa più spiata d’Italia, per il flirt della showgirl con Pierpaolo Pretelli, arriva la rivelazione a Mattino5. Federica Panicucci ha mostrato il servizio del settimana Nuovo di questa estate della Gregoraci in barca con il pilota.

Arianna David nel corso del programma di Canale 5 ha dato la conferma: “Io so che ha un uomo a Montecarlo, è un pilota anche lui, è Stefano Coletti, è biondo con gli occhi azzurri. E’ un ragazzo giovane, ha 32 anni. Di sicuro non c’è niente però io so questo…”, ha rivelato Arianna che è amica di Elisabetta.

Chi è Stefano Coletti, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Il pilota monegasco non è attivo sui social. Su Instagram è più attivo, e nelle foto che posta c’è spessissimo il cuore di Elisabetta. L’atleta ha 31 anni, nove anni in meno rispetto a Elisabetta. In comune con l’ex fiamma della modella ci sono i motori. Perché Stefano ha esordito nel mondo del karting per poi passare alle auto da corso monoposto. Nel 2006 ha debuttato nella Formula Renault.