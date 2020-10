0 Facebook Meteo Italia, arriva il caldo africano con punte di 30 gradi al Sud: i dettagli Meteo 21 Ottobre 2020 16:48 Di redazione 1'

Autunno in stand-by in Italia. E’ l’unica notizia positiva in questi tempi nel nostro paese alle prese con una nuova impennata dei contagi da Coronavirus. Temperature miti e sole saranno protagonisti nei prossimi giorni da Nord a Sud. E’ l’alta pressione a condurre sulle nostre regioni la famosa “Ottobrata”.

Un insolito caldo sull’Italia farà salire le temperature in tutta la penisola, in particolare al Sud, dove si potrebbero toccare picchi di 30 gradi. Purtroppo però parentesi di sole è destinata a chiudersi a breve, come riporta il Meteo.it.

Un primo cambiamento interesserà le regioni settentrionali, già tra mercoledì e giovedì, con il flusso umido atlantico provocherà una maggiore copertura nuvolosa, accompagnata pure da alcune precipitazioni, che colpiranno il Nordovest e in particolare Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nonché i settori occidentali di Lombardia ed Emilia. Al Sud e al Centro, dopo il picco delle temperature, il clima è destinato a peggiorare verso il weekend: venerdì, infatti, l’ingerenza umida ed instabile atlantica si farà più invadente ed una vera e propria perturbazione.