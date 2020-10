0 Facebook Dramma in Campania, Salvatore si toglie la vita in carcere: aveva 22 anni Cronaca 21 Ottobre 2020 16:48 Di redazione 2'

Salvatore L., detenuto 22 anni, si e’ impiccato ieri notte nel carcere di Benevento. E’ il nono suicidio in Campania dall’inizio dell’anno. Finora in tutta Italia si e’ arrivati a 47 persone. Lo rendono noto Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della liberta’, e Pietro Ioia, garante napoletano.

Il giovane napoletano proveniva da Brindisi, da sabato era nel carcere di Benevento per una udienza ed era in cella con un’altra persona. Nel pomeriggio di ieri aveva sentito al telefono la sua compagna. Domani ci sara’ l’autopsia.

“Non conosciamo il corto circuito che porta a queste tragedie. Sono giovani e in carcere per piccoli reati. Il carcere e’ diventato una discarica sociale, che ospita detenzione sociale – dicono Ciambriello e Ioia -. Sono vite per lo piu’ giovani, finite, per disperazione, senso di impotenza o chissa’ cos’altro, nei pochi metri quadrati di una cella, insieme ad un altro recluso. Chiediamo che si faccia chiarezza su questa morte”.

“Abbiamo bisogno di piu’ figure sociali nelle carceri – chiedono i garanti -, di piu’ trattamento, di piu’ lavoro. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria puo’ custodire ed accudire, ma non c’e’ rieducazione e reinserimento sociale senza azioni positive del territorio e degli Enti locali. E il volto costituzionale della pena necessita’ di magistrati di sorveglianza piu’ efficaci e coraggiosi”.