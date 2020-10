0 Facebook Neonata positiva al Coronavirus: la mamma abbandona la piccolina in ospedale News 21 Ottobre 2020 16:58 Di redazione 2'

Ai tempi del Coronavirus accade anche questo. Una brutta storia, triste, che purtroppo segna una brutta pagina del nostro paese. Una donna ha abbandonato la figlia neonata in ospedale dopo aver scoperto l’esito del tampone del Covid. Dopo aver appreso che la piccola è positiva al Coronavirus la donna l’ha lasciata nelle mani di medici e infermieri del pronto soccorso.

L’episodio drammatico è avvenuto la scorsa settimana a Palermo, presso l’ospedale dei bambini. Durante la procedura del tampone, la donna era stata allontanata momentaneamente per via delle procedure anti-Covid messe in atto appunto per la positività della piccola. Poco dopo l’esito però la mamma della piccola si è data alla fuga.

“Il personale medico ha tentato per giorni di contattare la madre – spiega la dottoressa Marilù Furnari, della direzione sanitaria dell’ospedale Di Cristina – Ma non siamo riusciti a raggiungerla. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell’ordine del possibile abbandono della piccola”.

I sanitari avevano avvisato le autorità anche per verificare eventuali altre positività nel nucleo familiare della neonata. La procura della Repubblica per i minorenni di Palermo, retta dal procuratore facente funzione Massimo Russo, ha chiesto le necessarie misure al Tribunale e, nel caso in cui dovesse persistere lo stato di abbandono, potrebbe avviare la procedura di adottabilità. La neonata è stata intanto affidata al direttore sanitario in attesa dell’attivazione dei servizi sociali e dello sviluppo delle indagini. La procura per i minori ha inoltre trasmesso gli atti alla procura della Repubblica che coordinerà le indagini per abbandono di minore.