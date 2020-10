0 Facebook “De Luca chiuso in un bunker per sfuggire dal virus”, la risposta del Governatore: “Un’idiozia” News 21 Ottobre 2020 12:40 Di redazione 1'

Con l’aumento dei contagi in Campania dilaga la paura e aumentano le fake news, l’ultima è quella che vuole il presidente Vincenzo De Luca chiuso in un bunker nel salernitano per rimanere al sicuro dal virus.

Il Governatore non ci sta e con un post sul suo profilo Facebook chiarisce tutto: “Diversi quotidiani, stamattina, rilanciano la notizia che da quindici giorni il presidente della Regione Campania se ne starebbe rinchiuso da qualche parte in un fantomatico bunker. Ovviamente, è una fake news, oltre che un’autentica idiozia, smentita dalle cronache“.

Le raccomandazioni di De Luca

È quanto si legge sulla pagina Facebook ufficiale del presidente della Regione Campania, “La cosa vera e intelligente che tutti dobbiamo fare – si legge ancora nel post – è rispettare, soprattutto in queste giornate difficili, le raccomandazioni per evitare il contagio: indossare sempre la mascherina, distanziamento, evitare assembramenti, lavare e igienizzare spesso le mani. Niente panico, ma prudenza, sempre”.