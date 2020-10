0 Facebook Riapertura elementari in Campania: ancora nessuna certezza. Confusione sull’ultima ordinanza Cronaca 21 Ottobre 2020 12:33 Di redazione 2'

Scuole elementari in Campania: aperte o chiuse? E’ questa la domanda che tanti genitori si stanno ponendo dopo le dichiarazioni del presidente De Luca nel post della giornata di martedì, che ha anticipato i punti della nuova ordinanza firmata, la numero 82. Si è creata una gran confusione, alimentata anche da un tam tam sui social, da parte di chi ha creduto che da lunedì 26 ottobre sarebbe ripresa la didattica in presenza per le scuole elementari.

Quando riaprono le scuole elementari in Campania

“Orientamento alla riapertura delle attività in presenza delle scuole elementari da lunedì 26 ottobre, subordinata a un’ulteriore verifica che sarà svolta nei prossimi giorni sull’andamento dei contagi registrato nel personale scolastico e negli alunni”, queste le parole del governatore De Luca. Orientamento, dunque, e non riapertura. E sono il punto 1 e 2 dell’ordinanza a specificare che la decisione di riprendere la didattica in presenza per le elementari sarà presa dall’Unità di Crisi in base all’andamento dei contagi.

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 21 ottobre e fino al 30 ottobre 2020 è c onfermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria , fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico.

, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con disabilità ovvero con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è consentito, previa valutazione delle specifiche condizioni di contesto da parte dell’Istituto scolastico. E’ dato mandato all’Unità di crisi regionale del costante monitoraggio e valutazione della situazione dei contagi sviluppatisi sul territorio in ambito scolastico e dei relativi casi connessi a “contatti stretti”, al fine dell’eventuale riapertura della attività in presenza della scuola primaria a decorrere dal 26 ottobre 2020

Quindi, per ora, non c’è alcuna certezza sulla riapertura per lunedì 26. Sebbene sia questa la data indicata dall’ordinanza come giorno in cui dovrebbe riprendere la didattica in presenza per le elementari, è ancora tutto da decidere. Questo vuol dire che se i contagi dovessero continuare ad aumentare, il governatore campano e l’Unità di Crisi potrebbero scegliere di rimandare la riapertura a data da destinarsi.