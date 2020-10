0 Facebook Vincenzo De Luca scappa da Napoli: “Troppi casi di Covid, stanno aumentando i contagi” Politica 20 Ottobre 2020 11:47 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca scappa da Napoli a causa dell’aumento vertiginoso dei casi di Covid. Sarebbe questa l’ultima indiscrezione sul presidente della regione Campania che, secondo quanto riporta il Mattino, non metterebbe da un po’ piede al palazzo di Santa Lucia, sede della Regione. Il Governatore pertanto si sarebbe trasferito a Salerno, spostando tutte le attività lavorative con sé.

A quanto pare il nuovo quartier generale nell’ufficio è allestito all’interno del Genio Civile, dove ogni settimana parte la sua diretta social. Spaventato dall’aumento dei casi di Coronavirus, De Luca ha anche diradato gli incontri: solo riunioni operative ma rigorosamente da remoto.

La decisione è sicuramente preventiva e il timore del contagio ragionevole, ma agli occhi dei cittadini la situazione appare preoccupante. Per questo stesso motivo, con ogni probabilità, De Luca ha deciso di non fare passi indietro rispetto all’ultima ordinanza e, nonostante le numerose polemiche, di non riaprire le scuole.