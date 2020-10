0 Facebook Carlos positivo al Covid-19, Corona invia un messaggio al figlio: “Tutto si supera” Spettacolo 21 Ottobre 2020 13:20 Di redazione 1'

Corona ha comunicato su Instagram che anche il figlio Carlos è positivo al Covid-19. Dopo aver pubblicato i risultati del suo tampone, chiarendo così di aver contratto il virus, ha spiegato che avrebbe colpito anche il figlio.

Come sta Carlos Corona

In un altro frame della storia Instagram l’ex re dei paparazzi risponde anche agli attacchi di Carlos. Un lungo messaggio in cui spiega che presto ritornerà la serenità e con l’amore si supera tutto. Carlos in una videochiamata con Nina Moric aveva detto di stare male, di non voler più vivere con il padre e di volersi allontanare da una realtà che a lui non piace. “Voglio essere una persona normale”, aveva esclamato.

Adesso arriva il messaggio di Corona che è indirizzato a Carlos: “Andiamo avanti come ho sempre fatto. Tutto si supera. Forza e amore. Tra dieci giorni sarà tutto come prima. Alla ricerca della felicità. E la raggiungeremo”. Queste le parole dell’ex re dei paparazzi a cui ha aggiunto anche un cuore.