Il figlio di Fabrizio Corona: "Papà mi picchia, prendo farmaci, voglio andare via" Spettacolo 20 Ottobre 2020

Una bufera mediatica e social quella che sta travolgendo Carlos Maria Corona, il figlio 18enne di Nina Moric e di Fabrizio Corona. Il ragazzo ha voluto raccontare tutta la verità attraverso il profilo Instagram della mamma. “Vorrei essere sincero su tutto questo, mi sento una schifezza. Mio padre non ha il Coronavirus, è tutta una strumentalizzazione per andare contro mia madre, che io amo da morire. E sì, mio padre mi picchia, ritorno da lui per pietà“.

La guerra mediatica a distanza tra i due ex culminata in una telefonata choc tra Corona e la showgirl, pubblicata martedì 13 ottobre, in cui il primo rivolge minacce pesanti alla seconda e su cui ora la Procura di Milano ha aperto un fascicolo. Le indagini sono state affidate al pubblico ministero Alessia Menegazzo, del dipartimento fasce deboli guidato dal procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella.

Nel video pubblicato oggi, martedì 20 ottobre, il 18enne ripete: “Mi verrebbe da prendere e ammazzare tutti ma non lo faccio, devo solo continuare e andare avanti, sono sotto cura di farmaci”. L’ex modella croata ha poi detto: “Tuo padre ti ha mai picchiato o minacciato? Devi dire la verità”. “Sì certo, ma io combatterò finche lui non cambierà”. E ribatte ancora la modella: “Perché allora ritorni da lui?”. “Per pietà”, risponde Carlo, che poi ripete: “Perché voglio che cambi”. Il video si conclude con la showgirl che chiede al figlio l’autorizzazione, ripetuta più volte, di pubblicare il video sui social e con Carlos che parla con il padre Corona, che si vide in video, e dice: “Voglio andare via con mia madre in un altro Paese. Dove non mi conosce nessuno”.

Secondo la showgirl, che è assistita dall’avvocato Solange Marchignoli, l’ex marito avrebbe sottoposto il figlio a gravi costrizioni psicologiche. Alle accuse della ex moglie avrebbe risposto Corona domenica 18 ottobre in diretta alla trasmissione “Live – Non è la D’Urso”: “Non vi racconto le condizioni in cui Carlos è tornato da casa di Nina. E in quel momento, Nina lo ha telefonato e gli ha fatto dire quelle cose. Cosa avreste fatto voi?”.