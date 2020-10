0 Facebook Corona risponde a Carlos, l’immagine in una storia: “La prova che ho il Covid-19” Spettacolo 21 Ottobre 2020 11:24 Di redazione 1'

Fabrizio Corona interviene dopo il video pubblicato da Nina Moric in cui c’è un duro attacco di Carlos nei suoi confronti. Il diciottenne tra le tante critiche fatte al padre, gli dice pure che non avrebbe il Covid-19, come l’ex re dei paparazzi aveva sostenuto qualche giorno fa.

Corona interviene dopo il video di Carlos

“Non hai nemmeno il Coivd-19”, gli dice Carlos. Poi continua: “O forse ce l’hai”. Così Corona, che non ha proferito ancora parola su tutti gli attacchi del figlio, poco fa ha pubblicato su Instagram i risultati delle analisi a suo nome, che confermerebbero la sua positività al Coronavirus. Un modo per mettere a tacere definitivamente chi sostiene, tra cui il figlio, che la positività al Coronavirus sia una farsa.

La diatriba tra Corona, Carlos e Nina Moric è ormai diventata di dominio pubblico. Tanti i commenti negativi nei confronti dei due genitori, accusati dai followers di aver dato in pasto al pubblico i problemi del figlio diciottenne. La questione probabilmente non si fermerà qui.

Corona è positivo al Covid-19