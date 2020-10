0 Facebook Corona in isolamento per il Covid-19, Carlos va a trovarlo: Nina Moric chiama la Polizia Spettacolo 18 Ottobre 2020 16:12 Di redazione 2'

Non accenna a placarsi la bufera tra Nina Moric e Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi ha recentemente dichiarato di aver contratto il Coronavirus ed è quindi, in isolamento. Motivo per cui Carlos, che era tornato a vivere con il padre, si è trasferito momentaneamente dalla madre.

Cosa è accaduto tra Nina Moric e Fabrizio Corona

Sarebbe, però, andato a trovare il padre nonostante le norme dell’isolamento vietino di ricevere visite. Così Nina Moric ha deciso di intervenire chiamando la Polizia. E’ stata lei stessa a raccontare l’accaduto in una storia su Instagram (vedi foto) in cui ha scritto: “Fabrizio Corona, positivo al coronavirus, ha invitato Carlos a casa senza che io ne sapessi nulla e adesso bivaccano facendo stories su Instagram. Fabrizio non solo non rispetta le norme sulla quarantena ma anche la salute di mio figlio e di tutti coloro che entrano in contatto con lui. È per uomini come Corona che il virus si diffonde seminando anche la morte“.

Poi la Moric ha spiegato che la Polizia le avrebbe detto di chiamare suo figlio e farlo tornare a casa, perché non sarebbero potuti intervenire: “Mi hanno detto di chiamare mio figlio e di farlo tornare a casa”. “Un figlio di 18 anni può anche avere l’incoscienza di fare certe cose ma per un padre di quasi 50 anni è inammissibile perché sa benissimo che Carlos è un soggetto più a rischio essendo asintomatico”.