Fabrizio Corona durante il suo intervento da Barbara D’Urso ha parlato molto male di Nina Moric. Prima che venisse censurato ha detto che la sua ex moglie “è da manicomio”. Si è poi soffermato sulle sue nuove frequentazioni.

Chi è il nuovo fidanzato di Nina Moric

Tra queste ci sarebbe un giovane fidanzato di 22 anni. Dopo le parole di Corona, Nina Moric ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, presentandolo su Instagram. L’ex modella croata ha pubblicato una foto che la ritrae in compagnia del suo ragazzo, Marco, accompagnata dalla frase: “L’amore non ha età, non ha limiti e non muore”.

Parole che potrebbero sembrare una chiara frecciatina a Corona. Il suo ex, infatti, sempre in diretta dalla D’Urso aveva detto: “Sta sempre con giovani amici tossici, tutti trapper, è fidanzata con un ragazzino”. La Moric allora non ci ha pensato due volte e si è mostrata al pubblico con il suo nuovo fidanzato.

La foto del nuovo fidanzato di Nina Moric