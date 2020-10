0 Facebook La confessione di Tommaso Zorzi al Grande Fratello VIP: “Non sono sereno” Spettacolo 21 Ottobre 2020 18:03 Di redazione 1'

Tommaso Zorzi proverebbe qualcosa di più di una semplice amicizia per Francesco Oppini. L’influencer e il figlio di Alba Parietti hanno legato moltissimo e tra i due si è instaurata una gran bella amicizia.

Cosa prova Zorzi per Oppini

Zorzi, però, avrebbe lasciato intendere che forse inizia a nutrire un sentimento nei suoi confronti. Mentre si trovava in camera da letto con Maria Teresa e Stefania, Francesco è entrato a salutare i concorrenti. Quando è uscito l’influencer si è lasciato andare a uno sfogo con le due amiche.

“Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello, ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione, fate entrare qualcuno!”, queste le parole dette da Zorzi alle due concorrenti. Con molta probabilità Signorini deciderà di mostrare la clip in puntata, cosa risponderà Francesco? Staremo a vedere.