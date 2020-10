0 Facebook Dragoni piange Eugenio Ruberti, giovane di 14 anni deceduto per un brutto male Cronaca 18 Ottobre 2020 12:56 Di redazione 2'

Una triste notizia per la comunità di Dragoni, paese in provincia di Caserta. Eugenio Ruberti è deceduto all’età di 14 anni. Giovane studente, combatteva da tempo contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Dragoni dice addio al giovane Eugenio

Con tenacia e coraggio ha provato a sconfiggere la malattia che l’aveva colpito, ma non ce l’ha fatta. Il ragazzo aveva anche un suo blog personale dove raccontava le sue giornate. La notizia della scomparsa di Eugenio è iniziata a circolare sui social, in tanti l’hanno appresa con profondo dolore. Difficile accettare la morte di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti. Ed è questo il sentimento condiviso nei vari commenti in cui, chi conosceva il quattordicenne, ha espresso tutto il suo cordoglio. Il ragazzo lascia i suoi genitori e una sorellina.

Il ricordo del padre

“Sarai sempre nel mio cuore carissimo Eugenio…. Sarai l’Angelo custode dei tuoi splendidi genitori e della tua meravigliosa sorellina”, “Con grande commozione il suo ricordo sarà sempre nel nostro cuore così come la forza che avete dimostrato voi genitori ammirevoli”, queste e tante altre le parole di dolore per la scomparsa prematura di Eugenio. Tra i tanti ricordi c’è quello del padre del ragazzo che sul blog del figlio ha scritto: “Io e te, amore mio, resteremo sempre vicini vicini”. Tante le persone che hanno partecipato ai funerali che si sono tenuti nella giornata di sabato presso la parrocchia Annunziata.