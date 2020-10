0 Facebook Coronavirus, il dottor Ernesto Celentano muore al Cotugno: Secondigliano piange la sua scomparsa Cronaca 18 Ottobre 2020 15:32 Di redazione 2'

Aveva contratto il Coronavirus rimuovendo i punti a un paziente poi risultato positivo. E’ deceduto all’ospedale Cotugno di Napoli il dottor Ernesto Celentano. Medico di famiglia a Secondigliano, era molto conosciuto dall’intera comunità.

Il dottor Ernesto Celentano muore di Covid-19

Ricoverato presso la struttura napoletana dopo che le sue condizioni si erano aggravate, il dottor Celentano non ce l’ha fatta. A dare la triste notizia è stata la pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”.

“Ci giunge notizia che ieri ,presso l’ospedale Cotugno di Napoli, purtroppo ci ha lasciato il Dott. Ernesto Celentano il Medico di famiglia di Secondigliano e via Foria affetto da COVID-19. A quanto riferito pare che il collega si sia contagiato durante la rimozione punti ad un suo assistito risultato successivamente positivo al SARS-Cov 2. “Non abbiamo mai sperato in una nuova fake news come stavolta…..invece è vero! Le nostre condoglianze alla famiglia di un medico che ha lottato in prima linea pagando questa scelta a caro prezzo”. Dott. Manuel Ruggiero – Presidente NTI. Tante le parole di dolore per il medico scomparso.

Il post di Nessuno tocchi Ippocrate